Kommentar
Världens största gangsterstat
Donald Trump ger order om att bomba Venezuela och kidnappa landets president. Ändå kan Sveriges utrikesminister inte säga om USA bryter mot folkrätten.
Donald Trump är världens och gangsterstaten USA:s egen maffiaboss. Fotograf: Official White House Photo by Daniel Torok
Publicerad 3 januari 2026 kl 16.56
Världens största gangsterstat slår till igen. USA bombar ett suveränt land – som råkar ha jordens största oljereserver – och kidnappar dess statschef och rikets första dam. Självutnämnd världspolis, brukade man säga om USA. Men med Donald Trump vid rodret är det riktigare att prata om självutnämnd gangsterboss, som inte längre ens låtsas som att…
