Världens största gangsterstat slår till igen. USA bombar ett suveränt land – som råkar ha jordens största oljereserver – och kidnappar dess statschef och rikets första dam. Självutnämnd världspolis, brukade man säga om USA. Men med Donald Trump vid rodret är det riktigare att prata om självutnämnd gangsterboss, som inte längre ens låtsas som att…