Kanonbåtsdiplomatins återkomst
Donald Trump har börjat det nya året med ett brak. Efter attacken på Venezuela hotar USA:s president också Kuba och Iran med militär intervention, medan de Natoallierade i Europa oroar sig över hoten mot Grönland.
Donald Trump bjöd in företrädare för oljeindustrin till Vita huset den 9 januari 2026. Fotograf: Official White House Photo by Molly Riley
Publicerad 13 januari 2026 kl 15.52
Bara drygt två dygn in på det nya året gjorde USA:s president Donald Trump verklighet av sina hot mot Venezuela och landets president Nicolas Maduro. Vid tvåtiden på natten den 3 januari flög USA:s helikoptrar och bombplan över Caracas, i en räd som slutade med drygt hundra döda och Maduro och republikens första dam kidnappade…
