Fortsatta protester efter ny ICE-skjutning

Demonstrationerna mot Donald Trumps deportationspolitik och migrationspolisen ICE:s framfart fortsätter i Minneapolis.
Kylslagen demonstration mot migrationspolisen ICE i Minneapolis förra veckan. Fotograf: Brad Sigal
Publicerad 20 januari 2026 kl 05.22
USA:s migrationspolis ICE får inte längre ingripa som de vill mot fredliga demonstranter eller stoppa bilar som inte försöker hindra dem i sitt arbete. Det beslutade en federal domare i delstaten Minnesota i fredags. Domslutet kommer efter rapporter om att agenter ur den ökända polisstyrkan ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) slagit sönder bilrutor…

