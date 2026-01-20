Fortsatta protester efter ny ICE-skjutning

USA:s migrationspolis ICE får inte längre ingripa som de vill mot fredliga demonstranter eller stoppa bilar som inte försöker hindra dem i sitt arbete. Det beslutade en federal domare i delstaten Minnesota i fredags. Domslutet kommer efter rapporter om att agenter ur den ökända polisstyrkan ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) slagit sönder bilrutor…