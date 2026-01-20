Lås upp hela webbplatsen
Fortsatta protester efter ny ICE-skjutning
Demonstrationerna mot Donald Trumps deportationspolitik och migrationspolisen ICE:s framfart fortsätter i Minneapolis.
Kylslagen demonstration mot migrationspolisen ICE i Minneapolis förra veckan. Fotograf: Brad Sigal
Publicerad 20 januari 2026 kl 05.22
USA:s migrationspolis ICE får inte längre ingripa som de vill mot fredliga demonstranter eller stoppa bilar som inte försöker hindra dem i sitt arbete. Det beslutade en federal domare i delstaten Minnesota i fredags. Domslutet kommer efter rapporter om att agenter ur den ökända polisstyrkan ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) slagit sönder bilrutor…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.