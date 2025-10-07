Lås upp hela webbplatsen
Två år sedan 7 oktober
Så terroriserar Israel hela Mellanöstern för att stoppa fredsförhandlingar
Sedan den palestinska motståndsattacken den 7 oktober 2023 – när både Hamassoldater och civila bröt sig ut ur världens största utomhusfängelse Gaza – har Israel inte bara begått folkmord i Gaza. Libanon, Syrien, Jemen, Iran och senast Qatar har också utsatts för sionistregimens statsterror, med det långsiktiga målet att skapa ett Storisrael i Mellanöstern.
Här är ett utdrag av de terroraktioner som den israeliska fascistregeringen låtit genomföra i fem länder utanför Palestina de senaste två åren. Ofta för att direkt sabotera pågående förhandlingar om vapenvila – som åtminstone i teorin varit nära att få stopp på det så kallade kriget i Gaza – och andra förhandlingar som kunnat bidra till stabilitet istället för kaos i regionen.
Här är ett utdrag av de terroraktioner som den israeliska fascistregeringen låtit genomföra i fem länder utanför Palestina de senaste två åren. Ofta för att direkt sabotera pågående förhandlingar om vapenvila – som åtminstone i teorin varit nära att få stopp på det så kallade kriget i Gaza – och andra förhandlingar som kunnat bidra till stabilitet istället för kaos i regionen.
Israeliska bombningar i Iran. Fotograf: Avash Media
Publicerad 7 oktober 2025 kl 08.00
Iran ”Politiska mord och fortsatta attacker på civila i Gaza medan samtal fortsätter får oss att undra, hur kan medling lyckas när den ena parten mördar den andra partens förhandlare?” Det var efter mordet på Hamas politiska ledare Ismail Haniya i Irans huvudstad Teheran den 31 juli 2024 som Qatars ledare Al Thani ställde den…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Syndikalister stoppade antimilitaristiskt möte på Joe Hill-gården
- ”Sveriges regering är medskyldig till kidnappningen av aktivisterna”
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Global Sumud Flotilla attackerad av Israel