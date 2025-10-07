Så terroriserar Israel hela Mellanöstern för att stoppa fredsförhandlingar

Två år sedan 7 oktober

Sedan den palestinska motståndsattacken den 7 oktober 2023 – när både Hamassoldater och civila bröt sig ut ur världens största utomhusfängelse Gaza – har Israel inte bara begått folkmord i Gaza. Libanon, Syrien, Jemen, Iran och senast Qatar har också utsatts för sionistregimens statsterror, med det långsiktiga målet att skapa ett Storisrael i Mellanöstern.

Här är ett utdrag av de terroraktioner som den israeliska fascistregeringen låtit genomföra i fem länder utanför Palestina de senaste två åren. Ofta för att direkt sabotera pågående förhandlingar om vapenvila – som åtminstone i teorin varit nära att få stopp på det så kallade kriget i Gaza – och andra förhandlingar som kunnat bidra till stabilitet istället för kaos i regionen.