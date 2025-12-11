Sjukdom bakom dödlig bussolycka

Ett sjukdomsfall var orsaken till olyckan i centrala Stockholm då en buss körde in i en hållplats och tre personer dog. Detta konstaterar Statens haverikommission, rapporterar SVT. – Det finns kameror i bussen som visar att bussföraren drabbas av ett sjukdomsanfall och inte är vid medvetande när den här händelsen inträffar, säger Jonas Bäckström på…