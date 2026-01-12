Lås upp hela webbplatsen
Ekobrott
Skumraskbolag storägare i Valuno – där MED-ordförande sitter som vd
För att komma undan en skatteskuld på nära 28 miljoner kronor har Daniel Sonesson, VD i kryptobolaget Valuno, slagit sig ihop med ett bolag med skum bakgrund. Sonesson är också ordförande i högerextrema Medborgerlig Samling (MED).
Daniel Sonesson är partiledare för högerextrema Medborgerlig samling – och vd för kryptohandelsbolaget Valuno. Fotograf: Valuno/X
Publicerad 12 januari 2026 kl 13.14
Förutom jobbet som ordförande i Medborgerlig Samling (MED) är Daniel Sonesson också vd i bolaget Valuno, som svenska myndigheter misstänker kan vara inblandat penningtvätt; bolaget sysslar med handel med kryptovalutor. När Skattemyndigheten i slutet av oktober förra året sågade Valunos skatteplanering och påförde bolaget en skatteskuld på 28,7 miljoner kronor, beslutade Valunos ledning om en…
