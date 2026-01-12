Skumraskbolag storägare i Valuno – där MED-ordförande sitter som vd

Förutom jobbet som ordförande i Medborgerlig Samling (MED) är Daniel Sonesson också vd i bolaget Valuno, som svenska myndigheter misstänker kan vara inblandat penningtvätt; bolaget sysslar med handel med kryptovalutor. När Skattemyndigheten i slutet av oktober förra året sågade Valunos skatteplanering och påförde bolaget en skatteskuld på 28,7 miljoner kronor, beslutade Valunos ledning om en…