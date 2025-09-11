Lås upp hela webbplatsen
Byter mål – vill rapportera om Gaza
Landskrona BoIS målvakt Svante Hildeman lämnar fotbollen. Han bryter avtalet med superettanklubben över ett år i förtid för att bli journalist. Målet: att få rapportera om det som händer i Gaza.
Publicerad 11 september 2025 kl 10.00
Efter fem år i målet för superettanklubben Landskrona BoIS sätter sig Svante Hildeman på skolbänken. Han ska plugga till journalist på Skurups folkhögskola. – Jag tänker mycket på det som händer i Gaza. Det fruktansvärda som sker där och att det sker bakom stängda dörrar; vi får inte se det. Jag vill visa människor vad…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.