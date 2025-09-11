Byter mål – vill rapportera om Gaza

Efter fem år i målet för superettanklubben Landskrona BoIS sätter sig Svante Hildeman på skolbänken. Han ska plugga till journalist på Skurups folkhögskola. – Jag tänker mycket på det som händer i Gaza. Det fruktansvärda som sker där och att det sker bakom stängda dörrar; vi får inte se det. Jag vill visa människor vad…