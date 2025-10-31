Lås upp hela webbplatsen
Imperialism
Israel en ”värdefull förebild” för Taiwan
Taiwan bygger nytt luftvärnssystem inspirerat av Israels Iron Dome, och hyllar relationerna med USA och Israel.
Taiwans militära samarbete med Israel ytterligare steg i närmandet folkmordsstaten. Fotograf: Foto: Republiken Kinas presidentkansli (Taiwan) Montage: Proletären
Publicerad 31 oktober 2025 kl 09.00
Den kinesiska utbrytarrepubliken Taiwan har under ledning av det liberala partiet DPP de senaste åren intagit en alltmer oförsonlig hållning gentemot Folkrepubliken Kina. Nu framhåller det USA-stödda styret i Taipei också en annan av Washingtons skyddslingar som föredöme, när Taiwan kraftigt rustar upp sin militära förmåga i konflikten med Peking. – Det taiwanesiska folket ser ofta…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Vijay Prashad: ”Sverige är en amerikansk militärbas”
- Minst sex har rest från Sverige – för att delta i Israels folkmord
- Bo Ekström döms till tre års fängelse för bilattacken i Borås – ”En seger för hela samhället”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika