Imperialism

Israel en ”värdefull förebild” för Taiwan

Taiwan bygger nytt luftvärnssystem inspirerat av Israels Iron Dome, och hyllar relationerna med USA och Israel.
Taiwans militära samarbete med Israel ytterligare steg i närmandet folkmordsstaten. Fotograf: Foto: Republiken Kinas presidentkansli (Taiwan) Montage: Proletären
Publicerad 31 oktober 2025 kl 09.00
Den kinesiska utbrytarrepubliken Taiwan har under ledning av det liberala partiet DPP de senaste åren intagit en alltmer oförsonlig hållning gentemot Folkrepubliken Kina. Nu framhåller det USA-stödda styret i Taipei också en annan av Washingtons skyddslingar som föredöme, när Taiwan kraftigt rustar upp sin militära förmåga i konflikten med Peking. – Det taiwanesiska folket ser ofta…

