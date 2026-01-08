SD-ledamot i justitieutskottet gripen för grov rattfylla och narkotikabrott

Katja Nyberg är en av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter i justitieutskottet, samt suppleant i flera andra utskott. Under mellandagarna greps hon misstänkt för grov rattfylla och narkotikabrott. Enligt Aftonbladet skedde gripandet sent den 28 december på Värmdö i Stockholm efter att polisen stoppat henne när hon framförde en personbil. Hon ska ha tagits till en polisstation då…