Lås upp hela webbplatsen
SD-ledamot i justitieutskottet gripen för grov rattfylla och narkotikabrott
Katja Nyberg, en av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter i justitieutskottet och tjänstledig polis, greps under mellandagarna misstänkt för grov rattfylla och narkotikabrott.
Fotograf: Arkivbild/Proletären
Publicerad 8 januari 2026 kl 15.59
Katja Nyberg är en av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter i justitieutskottet, samt suppleant i flera andra utskott. Under mellandagarna greps hon misstänkt för grov rattfylla och narkotikabrott. Enligt Aftonbladet skedde gripandet sent den 28 december på Värmdö i Stockholm efter att polisen stoppat henne när hon framförde en personbil. Hon ska ha tagits till en polisstation då…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.