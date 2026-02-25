Toppen-tv…?

Lås upp hela webbplatsen
Under 2000-talet sköljde en syndaflod av reality-serier över världen – den ena mobbigare än den andra. Och Top Model var i topp.
Tyra Banks säger ”Non, je ne regrette rien” om Top Model-åren. Fotograf: Netflix
Publicerad 25 februari 2026 kl 09.49
Minns ni dokusåpornas gryning, när Expedition Robinson blev kallat ”mobbing-tv”? Jisses, om vi bara visste vad som komma skulle. Under 2000-talet sköljde en syndaflod av reality-serier över världen – den ena mobbigare än den andra. Och Top Model var i topp. Här var det inte deltagarna som stod för den värsta mobbningen – utan producenterna…
