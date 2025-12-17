Lås upp hela webbplatsen
Proletären i Venezuela
Trots och oro i Caracas – ”Vi har bestämt oss för att leva”
I skuggan av det allvarligaste invasionshotet från USA sedan Hugo Chávez blev president för drygt 25 år sedan besöker Proletären Venezuela, och slås av hur normalt livet pågår bortom krigsrubrikerna.
Livet fortsätter som vanligt i Caracas, medan USA samlat krigsfartyg utanför Venezuelas kust. Fotograf: Marcus Jönsson
Publicerad 17 december 2025 kl 14.01
Desafío. Det spanska ordet för trots är det som först kommer till mig när jag för första gången på flera år besöker Venezuelas huvudstad Caracas. Det sker när Venezuela är under den värsta pressen någonsin från USA, ända sedan Hugo Chávez blev president för 26 år sedan och väckte Washingtons missnöje genom att låta oljeinkomsterna…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.