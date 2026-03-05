Tvätten ger röst åt arbetarkvinnor

Lena Sohl har skrivit en bok som heter Tvätten, med underrubriken En bok om kvinnor och klass. Jag nästan skäms över hur tacksam och glad jag blir över att ha en nyskriven bok om arbetarkvinnor i min hand. Som när jag blev så starkt berörd av att se Nils Petter Löfstedts film Det omätbara, den…