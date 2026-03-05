Lås upp hela webbplatsen
Recension
Tvätten ger röst åt arbetarkvinnor
Kvinnorna i Lena Sohls Tvätten har sin värdighet även om arbetsköparen behandlar dem som maskiner. De intervjuade kvinnorna vet värdet av sitt arbete. Utan tvätt, ingen sjukvård.
I Tvätten intervjuar Lena Sohl 12 kvinnor som arbetat eller arbetar på tvätteriet i Rimbo. Fotograf: Elin Grandin/Viktor Gårdsäter/Montage: Proletären
Publicerad 5 mars 2026 kl 12.00
Lena Sohl har skrivit en bok som heter Tvätten, med underrubriken En bok om kvinnor och klass. Jag nästan skäms över hur tacksam och glad jag blir över att ha en nyskriven bok om arbetarkvinnor i min hand. Som när jag blev så starkt berörd av att se Nils Petter Löfstedts film Det omätbara, den…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.