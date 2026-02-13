Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Folkmord

USA-tillverkade bomber förintar palestinier

En ny undersökning visar hur Israel bränt ihjäl tusentals palestinier i Gaza med termobariska vapen.
900-kilos MK-84 bomber och BLU-109 ”bunkerknäckare”, två av de amerikanska flygbomberna som Al Jazeera identifierar i sin undersökning. Fotograf: Defense Visual Information Distribution Service
Publicerad 13 februari 2026 kl 11.13
En undersökning som Al Jazeera har gjort visar hur Israel använt termobariska vapen i Gaza, även kallade vakuumbomber eller aerosolbomber, som kan generera temperaturer på över 3.500 grader. Bomberna sprider ett bränslemoln i luften som antänds av en andra sprängladdning i bomben, vilket ger en extremt kraftig tryckvåg. Syret i omgivningen förbrukas och när tryckvågen försvinner uppstår…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.