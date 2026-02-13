Lås upp hela webbplatsen
Folkmord
USA-tillverkade bomber förintar palestinier
En ny undersökning visar hur Israel bränt ihjäl tusentals palestinier i Gaza med termobariska vapen.
900-kilos MK-84 bomber och BLU-109 ”bunkerknäckare”, två av de amerikanska flygbomberna som Al Jazeera identifierar i sin undersökning. Fotograf: Defense Visual Information Distribution Service
Publicerad 13 februari 2026 kl 11.13
En undersökning som Al Jazeera har gjort visar hur Israel använt termobariska vapen i Gaza, även kallade vakuumbomber eller aerosolbomber, som kan generera temperaturer på över 3.500 grader. Bomberna sprider ett bränslemoln i luften som antänds av en andra sprängladdning i bomben, vilket ger en extremt kraftig tryckvåg. Syret i omgivningen förbrukas och när tryckvågen försvinner uppstår…
