Vägra simpa för EU

Sällan har väl en EU-valkampanj varit så uppfriskande som när vi grillade våra röstkort på Drottninggatan i Örebro 2019.

Mitt emot oss hade vi en liten samling ensamma, trista broilers och påläggskalvar från det samlade klägget, iklädda yllevästar och håret kammat till backslick. Kroppshållningen, armarna i kors, vittnande om djup indignation över vår korvgrillning.

I utbyte mot röstkortet i elden fick man en demokratisk svexitkorv med senap och ketchup. Hos oss var det liv och rörelse.

Högtalaren spelade Solidaritet med Roffe Wikström och Do you hear the people sing från Les Miserables. Ungarna sprang runt och stojade, punkare med tuppkam pratade svexit med gamla tanter, korvarna åts upp och påläggskalvarna i de folktomma valstugorna gick vidare i sina karriärer, varit sekreterare och byråkrater och har fortfarande inte arbetat en dag i sina meningslösa liv. Målet, att få gratisäta och gratissupa i Bryssel på arbetarklassens bekostnad, hägrar för samtliga.

Hur gick det då på valdagen? Vi ”vann” med 45 procent mot tvåan socialdemokraterna som fick 13 procent. Moderaterna fick 9 procent och Vänsterpartiet en bra bit under 4 procent.

Till Bryssel skickade Sverige våra tjugo sämsta politiker, varav chipsmularen och tafsaren Peter Lundgren från SD och Fredrik Federley från centern kanske är de enda som åstadkommit något. Dock inte i parlamentet.

21 parasiter ska vi skicka i år. Till ett parlament där italienska ultrahögerpartiet Lega har 29 ledamöter och franska Nationella fronten har 24. Samtliga svenska ledamöter övertrumfas av ett franskt parti med grunderna i koloniala tortyrkommandon i Algeriet.

Samtliga ledamöter i detta låtsasparlament är förbjudna att lägga motioner. Ingen av dem får rösta om EU:s konstitution. Ingen av dem får förändra EU:s politik. Den makten tillkommer inte EU-parlamentet.

Min dotters lärare, en välkammad broiler med ylleväst, kandiderar till EU-parlamentet och stintan frågade mig häromdan om detta så kallade val. Jag förklarade att oavsett om parlamentet har 100 procent kommunister eller 100 procent fascister så förs samma politik. Hon svarade: men då spelar det väl ingen roll hur man röstar!?

Just det. Var smart som en tredjeklassare. Källsortera röstkortet, återställ demokratin och den nationella självbestämmanderätten.

Var inte en simp åt EU, åt makten, åt högersossar som Jonas Sjöstedt. Ha lite jävla stake och vägra ge legitimitet åt övervintrade rollspelsnördar som lajvar parlament och demokrati i Belgien.

Magnus Hedman

Taxiförare