Lås upp hela webbplatsen
Bakom nya Northvolt-ägarna: Pentagon och Israel-kopplingar
Lyten köper upp Northvolts verksamhet i Skellefteå och Västerås. Mycket pekar på att Sverige nu kommer husera ett företag med nära band till Pentagon och Israel.
Fotograf: Pressbilder/Montage: Proletären
Publicerad 13 augusti 2025 kl 10.44
Det amerikanska bolaget Lyten meddelade i veckan att de köper upp resterande delar av Northvolts verksamhet i Sverige. Bolaget tar därmed över fabriken i Skellefteå och forskningsanläggningen i Västerås. Vilka är då ägarna till bolaget som nu kommer sköta driften av fabrikerna i Skellefteå och Västerås? Eftersom Lyten inte är noterat på den amerikanska börsen…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.