Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidaritet
Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel
En namninsamling med krav på vice statsministerns avgång, efter att hon sagt att Israel gör hela världen en tjänst, har fått över 60.000 underskrifter på en knapp vecka. Initiativtagaren Nattalie Ström Bunpuckdee planerar att överlämna underskrifterna vid riksdagens öppnande den 9 september: ”Det kan ju bli så att Ebba Busch vägrar ta emot dem, men oavsett vad som händer så kommer det att bli en stor sak”, säger hon till Proletären.
Natalie Ström Bunpuckdee startade namninsamlingen. Fotograf: Privat / Skärmdump: Mittskifte
Publicerad 14 augusti 2025 kl 13.12
Vice statsminister Ebba Buschs (KD) uttalande om att Israel med sin krigföring i Gaza "gör hela världen en tjänst” har väckt en proteststorm. En namninsamling med krav på ministerns avgång har fått över 60.000 underskrifter på en knapp vecka. Initiativtagare till kampanjen är Palestina- och rättviseaktivisten Nattalie Ström Bunpuckdee från Hjulsta i Stockholm. Hon har…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Militärfordon med Israelflaggor i Stockholm Pride: ”Oerhört osmakligt”
- Queers of Israel vägrar ta avstånd från folkmordet i Gaza: ”Olika åsikter om det”
- Hundratals propalestinska demonstranter har arresterats för ”terrorism” i London
- Refused vägrar tiga – bjöd upp oss Palestinaaktivister på scen