Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Palestinasolidaritet

Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel

En namninsamling med krav på vice statsministerns avgång, efter att hon sagt att Israel gör hela världen en tjänst, har fått över 60.000 underskrifter på en knapp vecka. Initiativtagaren Nattalie Ström Bunpuckdee planerar att överlämna underskrifterna vid riksdagens öppnande den 9 september: ”Det kan ju bli så att Ebba Busch vägrar ta emot dem, men oavsett vad som händer så kommer det att bli en stor sak”, säger hon till Proletären.
Natalie Ström Bunpuckdee startade namninsamlingen. Fotograf: Privat / Skärmdump: Mittskifte
Publicerad 14 augusti 2025 kl 13.12
Vice statsminister Ebba Buschs (KD) uttalande om att Israel med sin krigföring i Gaza "gör hela världen en tjänst” har väckt en proteststorm. En namninsamling med krav på ministerns avgång har fått över 60.000 underskrifter på en knapp vecka. Initiativtagare till kampanjen är Palestina- och rättviseaktivisten Nattalie Ström Bunpuckdee från Hjulsta i Stockholm. Hon har…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.