Över 60.000 vill avsätta Ebba Busch efter Israelutspel

Palestinasolidaritet

En namninsamling med krav på vice statsministerns avgång, efter att hon sagt att Israel gör hela världen en tjänst, har fått över 60.000 underskrifter på en knapp vecka. Initiativtagaren Nattalie Ström Bunpuckdee planerar att överlämna underskrifterna vid riksdagens öppnande den 9 september: ”Det kan ju bli så att Ebba Busch vägrar ta emot dem, men oavsett vad som händer så kommer det att bli en stor sak”, säger hon till Proletären.