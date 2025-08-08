Lås upp hela webbplatsen
Krönika
Refused vägrar tiga – bjöd upp oss Palestinaaktivister på scen
Refused avslutade första Way Out West-kvällen med ett riktigt kanongig.
Kneecap var inte ensamma om att ta ställning för Palestina på Way Out West. Refused bjöd upp ett gäng lokala Palestinaaktivister på scen. En av dem var Lojane Mustafa, som berättar om känslan av att dela scen med hardcorelegendarerna och föra fram sitt budskap.
”This is what our ruling class has decided will be normal” står det med stora bokstäver på scenskärmen när bandet Refused inleder sitt uppträdande på sin sista spelning i Sverige. Ord som de flesta Palestinaaktivister känner till.
Det var den före detta amerikanska flygsoldaten Aaron Bushnell’s ord innan han skrek ”Free Palestine” och tände eld på sig själv. Framför de välkända orden stod vi, i huvudsak studenter, med keffiyehs som täckte ansiktena och svarta tröjor med röda trianglar på, en
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Mest läst
- Militärfordon med Israelflaggor i Stockholm Pride: ”Oerhört osmakligt”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Aron Flam hotar meningsmotståndare på X
- Queers of Israel vägrar ta avstånd från folkmordet i Gaza: ”Olika åsikter om det”
- Israel utesluts ur Muaythai-gemenskapen efter mord på 13-åring