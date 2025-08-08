Lås upp hela webbplatsen
Krönika

Refused vägrar tiga – bjöd upp oss Palestinaaktivister på scen

8 augusti 2025
Refused avslutade första Way Out West-kvällen med ett riktigt kanongig.
Kneecap var inte ensamma om att ta ställning för Palestina på Way Out West. Refused bjöd upp ett gäng lokala Palestinaaktivister på scen. En av dem var Lojane Mustafa, som berättar om känslan av att dela scen med hardcorelegendarerna och föra fram sitt budskap.

”This is what our ruling class has decided will be normal” står det med stora bokstäver på scenskärmen när bandet Refused inleder sitt uppträdande på sin sista spelning i Sverige. Ord som de flesta Palestinaaktivister känner till.

Det var den före detta amerikanska flygsoldaten Aaron Bushnell’s ord innan han skrek ”Free Palestine” och tände eld på sig själv. Framför de välkända orden stod vi, i huvudsak studenter, med keffiyehs som täckte ansiktena och svarta tröjor med röda trianglar på, en

