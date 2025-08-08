Refused vägrar tiga – bjöd upp oss Palestinaaktivister på scen

”This is what our ruling class has decided will be normal” står det med stora bokstäver på scenskärmen när bandet Refused inleder sitt uppträdande på sin sista spelning i Sverige. Ord som de flesta Palestinaaktivister känner till.

Det var den före detta amerikanska flygsoldaten Aaron Bushnell’s ord innan han skrek ”Free Palestine” och tände eld på sig själv. Framför de välkända orden stod vi, i huvudsak studenter, med keffiyehs som täckte ansiktena och svarta tröjor med röda trianglar på, en