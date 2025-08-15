Militärgrön omställning – ska Northvoltfabriken producera vapen åt Israel?

Frågan i rubriken är högst berättigad, om än något tillspetsad. I veckan kunde Proletären visa att investerarna bakom det amerikanska bolaget Lyten som köpt upp Northvolts verksamhet består av såväl Pentagon-bolag som vapenbolag som producerar komponenter åt Israels militär.

”Det mesta pekar dock på att fabrikslokalerna i Skellefteå snart kan husera ett bolag som inte bara satsar på bilbatterier utan även på militär utrustning till amerikanska försvarsindustrin – och israeliska drönare”, skrev vi i granskningen.

Bland bolagen bakom Lyten finns Defense Innovation Unit som kontrolleras direkt av det amerikanska försvarsdepartementet, Honeywell, som samarbetar med det amerikanska flygvapnet och anklagats för att ha försett Israel med styrsystem som använts när de bombat skolor i Gaza, och Stellantis, en biltillverkare som nyligen lanserat ett utvecklingsavtal med Israel.

I dagarna rapporterade P4 Västerbotten att Lyten i sin kommunikation inte nämner elbilar överhuvudtaget – istället kan det handla om batterier för militära ändamål. Ett ”hedersvärt syfte”, enligt vd:n Dan Cook.

Det kan mycket väl handla om batterier till militära drönare. Drönare har blivit ett fruktat vapen i krig – i Ukrainakriget, där drönare används av både Ryssland och Ukraina, men också i Israels pågående folkmord mot Gaza. Medan västs regeringar och vapentillverkare brutit alla avtal med Ryssland, så leverar USA och flera andra västländer fortfarande vapen direkt till Israel – och är alltså medskyldiga till det pågående folkmordet.

Det återstår att se om det är just drönarbatterier som ska tillverkas i Skellefteå, och om dessa batterier sedan kommer att användas av Israels krigsmakt. I vilket fall ser det ut att bli ännu ett tragiskt kapitel i Northvolt-debaclet. Det som skulle bli en satsning på grön omställning, blir istället en del av krigsindustrin.

Så går det när man sätter sitt hopp till marknaden. Vill svenska politiker få till en grön omställning, och dessutom satsa på viktig inhemsk industri i områden som drabbats hårt av kapitalisters fabriksnedläggningar, så måste staten ta någon form av huvudansvar för detta.

Marknaden kommer bara att vända sig till det som för tillfället ger mest pengar. Och nu råkar det vara vapen och folkmord.