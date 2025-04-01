Lås upp hela webbplatsen
Svenska journalister i protest mot Israels mord på deras kollegor
Svenska Journalistförbundet (SJF) samlade på torsdagen runt 500 personer till en manifestation mot Israels mord på journalister i Gaza. – Journalisterna i Gaza har en vardag som är svår att föreställa sig, säger SJF:s ordförande Ulrika Hyllert.
Journalistförbundets snabbinkallade manifestation på Medborgarplatsen samlade omkring 500. Fotograf: Janne Bengtsson
Publicerad 14 augusti 2025 kl 14.26
Enligt den Internationella Journalistfederationen (IFJ) har minst 181 journalister dödats av det brutala israeliska våldet i Gaza. 500 personer, de flesta journalister, svarade när Svenska Journalistförbundet med kort varsel kallade till en manifestation mot våldet mot dem som rapporterar om det som händer i Gaza. – Det är en fruktansvärd situation för de lokala journalisterna…
