Svenska journalister i protest mot Israels mord på deras kollegor

Enligt den Internationella Journalistfederationen (IFJ) har minst 181 journalister dödats av det brutala israeliska våldet i Gaza. 500 personer, de flesta journalister, svarade när Svenska Journalistförbundet med kort varsel kallade till en manifestation mot våldet mot dem som rapporterar om det som händer i Gaza. – Det är en fruktansvärd situation för de lokala journalisterna…