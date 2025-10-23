Lås upp hela webbplatsen
Våldtäkter på HVB-hem ägda av toppmoderat
Den moderate Norrköpingspolitikern Mårten Jarl driver två HVB-hem som skakats av rapporterna om minst 34 anmälda våldtäkter mot unga flickor på hemmen. Men trots att missförhållandena var välkända, reagerade ingen i hans parti.
Ffera unga flickor har vittnat om övergrepp på de HVB-hem i Östergötland som ägs av M-politikern Mårten Jarl. Fotograf: Facebook/Mårten Jarl/Skärmdump/Google maps
Publicerad 23 oktober 2025 kl 10.00
Under ett och ett havt år har flera unga flickor vittnat om övergrepp på de HVB-hem i Östergötland som ägs av M-politikern Mårten Jarl, 48. Trots att missförhållandena varit kända länge tog det tills att Norrköpings Tidningar (NT) nyligen rapporterade om dem innan de ledande partikamraterna reagerade: Mårten Jarl tvingades lämna sina uppdrag i kommunen.…
