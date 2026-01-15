Sänkt partiskatt kan bli rejäl löneökning för V-politiker

Vänsterpartiets heltidspolitiker kan efter kongressen 2026 räkna med kraftigt höjda inkomster. En sänkning av den interna partiskatten innebär nämligen en löneökning på cirka 11 procent – nästan fyra gånger mer än industrins märke. Det innebär att en undersköterska i Stockholm kommer att tjäna runt 20.000 kronor mindre i månaden än en representant för Vänsterpartiet.