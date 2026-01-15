Lås upp hela webbplatsen
Sänkt partiskatt kan bli rejäl löneökning för V-politiker
Vänsterpartiets heltidspolitiker kan efter kongressen 2026 räkna med kraftigt höjda inkomster. En sänkning av den interna partiskatten innebär nämligen en löneökning på cirka 11 procent – nästan fyra gånger mer än industrins märke. Det innebär att en undersköterska i Stockholm kommer att tjäna runt 20.000 kronor mindre i månaden än en representant för Vänsterpartiet.
Fotograf: Vänsterpartiet/press
Publicerad 15 januari 2026 kl 12.05
Nästa år kan heltidspolitiker för Vänsterpartiet i praktiken vänta sig en 11-procentig löneökning och därmed tjäna lika mycket som en mellanchef i den privata sektorn – över 50.000 kronor innan skatt. Det är Vänsterpartiets partistyrelses förslag inför partiets kongress i april 2026, enligt kongresshandlingarna som nyligen publicerades på partiets hemsida. Partiledningens förslag handlar om att…
Gå till hjälpsidorna.