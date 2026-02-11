Lås upp hela webbplatsen
Vem styr Venezuela?
USA har lättat på sanktionerna mot Venezuela efter att lagen ändrats så att utländska bolag återigen ska kunna utvinna olja i landet utan att samarbeta med det statliga oljebolaget PDVSA. Ändringen skedde efter att USA bombat Venezuela och kidnappat landets president Nicolas Maduro.
Donald Trump har hotat med att Delcy Rodriguez kan få betala ett ”ännu högre pris än Maduro” om hon inte gör som USA vill. Fotograf: Gage Skidmore/Presidency of Venezuela/Montage: Proletären
Publicerad 11 februari 2026 kl 11.21
Förra veckan var det en månad sedan Donald Trumps USA den 3 januari inledde det nya året med ett flagrant brott mot FN-stadgan och folkrätten. I en militär operation som dödade fler än hundra personer lät Trump kidnappa Venezuelas president Nicolas Maduro och republikens första dam Cilia Flores, för att ställa Maduro inför rätta i…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Länsstyrelsen i Norrbotten utreds för korruption – kan ha mörkat 200 miljöbrott
- Överklassfamiljerna åkte business class nästan gratis – så lurade de SAS på hundratusentals kronor
- Dror Feiler: Aron Verständig vill tysta solidariteten
- Dömde kändisläkaren pekas ut som drivande i överklassfamiljernas SAS-fusk: ”Ingen snäll person”
- Kritiserade överklassens exploatering – ändå blev Noam Chomsky nära vän med Epstein