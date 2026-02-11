Vem styr Venezuela?

USA har lättat på sanktionerna mot Venezuela efter att lagen ändrats så att utländska bolag återigen ska kunna utvinna olja i landet utan att samarbeta med det statliga oljebolaget PDVSA. Ändringen skedde efter att USA bombat Venezuela och kidnappat landets president Nicolas Maduro.

Donald Trump har hotat med att Delcy Rodriguez kan få betala ett ”ännu högre pris än Maduro” om hon inte gör som USA vill. Fotograf: Gage Skidmore/Presidency of Venezuela/Montage: Proletären