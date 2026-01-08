Viral video på ”Venezuela-tortyr” – klipp från Netflixfilm

Ett klipp som påstås visa venezuelanska regeringsanhängare tortera dissidenter har fått superspridning på X. Klippet har i skrivande stund setts av 17,9 miljoner användare och fått över 83 tusen likes på bara några dagar. Men klippet är fejk. De hemska bilderna kommer från en scen ur spelfilmen Simón (2023), vilket nu också framgår i en…