Fake News
Viral video på ”Venezuela-tortyr” – klipp från Netflixfilm
Miljontals har sett klippet som påstås visa Madurotrogna män tortera regimkritiker… men egentligen kommer från en spelfilm på Netflix.
Fotograf: Skärmdumpar: X / Instagram. Montage: Proletären
Publicerad 8 januari 2026 kl 16.29
Ett klipp som påstås visa venezuelanska regeringsanhängare tortera dissidenter har fått superspridning på X. Klippet har i skrivande stund setts av 17,9 miljoner användare och fått över 83 tusen likes på bara några dagar. Men klippet är fejk. De hemska bilderna kommer från en scen ur spelfilmen Simón (2023), vilket nu också framgår i en…
