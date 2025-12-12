2500 sidor på en och en halv timme

Dramaten ger just nu en dansföreställning av Karl Marx vetenskapliga arbete Das Kapital. Urpremiären var den 6 december och föreställningen pågår de flesta helger till och med den 28 februari 2026. Visst går det att få in 2.500 sidor av mastodontverket på en och en halv timme i ett helkaklat rum med två våningar. Utan…