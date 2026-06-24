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26 tjänster varslas på Öresundståg – facket kritiserar upphandlingssystemet
VR Group varslar 26 anställda på Öresundstågen, varav 22 lokförare och fyra tågvärdar. Facket menar att neddragningarna är ännu ett exempel på problemen som finns med det svenska upphandlingssystemet inom järnvägen.
Öresundståg körs av VR Group som nu varslar 22 lokförare och fyra tågvärdar. Fotograf: Wikimedia/LeoLikesTrains
Publicerad 24 juni 2026 kl 11.48
Det finländska tågbolaget VR Group har varslat 26 tjänster inom verksamheten för Öresundståg. Varslet omfattar 22 lokförare och fyra tågvärdar. Janne Petersson är tågvärd, huvudskyddsombud och sitter i den lokala Sekoklubben för Öresundståg. – Just nu är det ganska oklart exakt vilka som kommer att drabbas av varslet. Det kan också vara så att VR…
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