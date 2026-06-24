26 tjänster varslas på Öresundståg – facket kritiserar upphandlingssystemet

Det finländska tågbolaget VR Group har varslat 26 tjänster inom verksamheten för Öresundståg. Varslet omfattar 22 lokförare och fyra tågvärdar. Janne Petersson är tågvärd, huvudskyddsombud och sitter i den lokala Sekoklubben för Öresundståg. – Just nu är det ganska oklart exakt vilka som kommer att drabbas av varslet. Det kan också vara så att VR…