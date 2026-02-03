Eliten saknar helt moral

Den sedan augusti 2019 avlidne finansmiljardären Jeffrey Epstein fortsätter att skapa rubriker efter att USA:s justitiedepartement offentliggjort fler och fler dokument från utredningen mot honom.

I första vändan blev den brittiske prinsen Andrew Mountbatten Winsdor till slut av med sin titel efter att hans bror tyckte att det orsakat lite för mycket pinsamheter för det brittiska kungahuset. Men de miljontals dokumenten om Epsteins övergrepp fortsätter orsaka ångestkval och svettningar hos kändisar, politiker, kapitalister och kungligheter.



I dagarna avgick den brittiske toppolitikern och toppdiplomaten från Labourpartiet, Peter Mandelson (efter inträde i brittiska överhuset betitlad Lord Mandelson), som förekommit i dokumenten. Mandelson, som avgick som Storbritanniens ambassadör i USA september 2025, väljer nu att lämna överhuset för att inte “orsaka ytterligare pinsamhet” för Labour.

Kronprinsessan Mette-Marit av Norge förorsakar likaså förlägenheter för det norska kungahuset när hennes förehavanden och korrespondens med Epstein nu hamnar i de skandinaviska kvällstidningarna. Till det är hennes son misstänkt för knivbrott, misshandel och sexualbrott. Vårt svenska kungahus har kommit lindrigare undan även om prinsessan Sofia också förekommer i dokumenten.



De miljontals dokumenten som släppts är en guldgruva för journalister och mediehus till att skriva snaskiga berättelser om rika kändisar. Likaså är det en inblick i hur den yttersta finanseliten har släppt all moral och anständighet.

Historien kring Epstein lär fortsätta i takt med att fler dokument släpps. För vår del frågar vi oss om ett samhälle som skapar denna arroganta och degenererade överklass är värt att behålla?