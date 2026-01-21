Allt svårare för USA-vännerna

Knappt hade de soldater som skickats till Grönland från Storbritannien och Tyskland åkt hem igen förrän förbundskansler Merz och premiärminister Starmer vrider sig som maskar i sina uttalanden om Donald Trump och hans vilja att över Grönland.

Sveriges ministrar försöker fortfarande få det att se ut som att de ryter ifrån mot den oberäknelige Trumps planer att ta över ön. Finansminister Svantesson försäkrar oss om att svensk ekonomi är “trumpsäkrad” när USA:s president hotar med tullar. Trumpsäkrad för vem, kan man fråga sig?

Försvarsminister Pål Jonson är beredd att skicka fler svenska soldater till Grönland och statsministern låter meddela att Sverige inte kommer låta sig utpressas.

De har det inte lätt, de i den svenska och europeiska politiken, där de alltid försöker ursäkta USA:s brott mot folkrätten när det gäller länder som till exempel Venezuela och Iran. Eller Israels folkmord i Gaza. De som med emfas velat försvara den rådande världsordningen, där imperiet ska få göra som de vill.

Det hade varit lätt att vara skadeglad och påpeka att som man bäddar får man ligga, om världsläget inte varit så allvarligt. Folkrätten måste försvaras. Det finns inga alternativ.