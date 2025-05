Artister samlar ihop 200.000 till Gazas barn

I lördags gästade omkring 700 personer Ship to Gazas Gala för Gazas barn på Maxim i Stockholm, där bland annat Kofia, Nynningen, Isabella Lundgren och Kristin Amparo uppträdde. Även Greta Thunberg var på plats. – Jag känner mig enormt tacksam för allt stöd. Tillsammans samlade vi under kvällen in ungefär 200.000 kronor som oavkortat går…