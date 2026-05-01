Pingpong-problem för Peking – stjärnorna lider av näthat och stalkers

Efter upprensningen inom den kinesiska fotbollen med hårda domar mot korrupta ledande personer inom förbundet, vänder landets idrottsmyndigheter nu också blickarna mot en osund supporterkultur inom bordtennisen. I ett myndighetstillslag rensades mer än 1,6 miljoner problematiska internetposter bort och myndigheterna har också infört stränga straff för de som bryter mot de nya reglerna inom supporterkulturen.…