Katastrofval för Starmers Labour

Helgens lokalval i Storbritannien blev en riktig käftsmäll för landets premiärminister Keir Starmer. Den Israeltrogne högermannen, som blev partiledare efter att den livslånga vänsteraktivisten Jeremy Corbyn tvingats bort från partiledarposten 2020, har sedan dess hållit ett tal till nationen där han klamrar sig fast vid makten och säger att han inte tänker avgå. Detta trots…