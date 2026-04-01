Påkörd av truck – dödsolycka nr 13

Sent i tisdags kväll förra veckan skadades en 53-årig kvinna allvarligt i en olycka på Alleimas industriområde i Sandviken när hon blev påkörd av en truck. Dagen efter avled hon av sina skador. Kvinnan var den trettonde personen som dog på jobbet i Sverige i år. Alla förutom en polsk mekaniker har hört till den inhemska…