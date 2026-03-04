Vd och chef går fria efter dödsfall på fabrik

Efter att en 50-årig man skulle åtgärda ett produktionsstopp på en fabrik i Markaryd klämdes han ihjäl när en maskin startade upp medan han befann sig i den. Händelsen inträffade 2023.

Nu meddelar Växjö tingsrätt att både vd:n och produktionschefen på företaget frias från arbetsmiljöbrott.

Åklagaren yrkade också på en företagsbot på 1,5 miljoner kronor. Något som avslogs av tingsrätten.

Olyckan var den andra på väldigt kort tid på företaget och Arbetsmiljöverket hittade flera påtagliga brister i säkerheten på fabriken. Efter en utredning valde en jurist på myndigheten att göra en åtalsanmälan mot företaget, som låg till underlag för rättsprocessen i tingsrätten.

Det är oklart om åklagaren kommer att överklaga tingsrättens beslut.