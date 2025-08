Bostadsbrist – trots tomma lägenheter

Sverige har en gigantisk bostadsbrist. Samtidigt byggs det lägenheter som folk inte har råd att flytta in i. Men sommarens nyhetsflöde har givit intryck av något annat.

Flera medier har rapporterat om tomma lägenheter och att det rivs hyresrätter i flera kommuner. Så kallade experter har fått uttala sig med budskap om att det inte är någon bostadsbrist i Sverige.

Nyhetsrapporteringen är minst sagt skev. Under lång tid har det byggts alldeles för få bostäder, inte minst hyresrätter, i vårt land. De lägenheter som trots allt byggs är extremt dyra och är därför svåra att få uthyrda.

Sergels torg, februari 2024: Byggnadsarbetare demonstrerar för ökat bostadsbyggande. Foto: Janne Bengtsson / Proletären

Enligt SCB ligger snitthyran för en nyproducerad trea på 75 kvadratmeter på 12.800 kronor per månad. I storstadsregionerna betydligt högre än så. Det är därför det just nu finns drygt 20.000 lediga hyresrätter i landet. Men behovet är trots allt mycket större. Enligt Hyresgästföreningen och Boverket saknas idag 110.000 bostäder och byggtakten framöver måste upp i 50.000 bostäder om året under en tioårsperiod.

Ansvaret för bostadsbyggande kan inte ligga hos marknaden och privata byggherrar som främst ser till vinsten och inte behovet. Ansvaret måste vara de folkvalda politikernas, att se till att det byggs hyresrätter med rimliga hyror. Till detta krävs att att allmännyttan återupprättas och bostaden befrias från marknaden.