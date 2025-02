Proletären granskar: Det tyder på rasistiska motiv bakom attacken i Örebro

Efter den dödliga attacken på Risbergska skolan i Örebro, där 11 personer bekräftats döda, inklusive gärningsmannen Rickard Andersson, har polisen vid upprepade tillfällen hävdat att “allt tyder på att gärningsmannen agerat utan ideologiskt motiv”. Även Krisinformation har gått ut med att “inget tyder på att gärningspersonen agerat utifrån ideologiska motiv”.

Istället lyfts en teori fram om att attacken skulle vara motiverad av ett hat mot Socialtjänsten, och att Rickard Andersson led av psykiska problem.

Men stämmer verkligen detta? Proletärens granskning visar tvärtom att det finns en hel del som tyder på att motivet var just ideologiskt och rasistiskt.

Proletären kan avslöja att den absoluta majoriteten av de som mördats inne på Risbergska skolan, samt bland de som skadats, har invandrarbakgrund. Genom flera av varandra oberoende källor har vi fått ut namnen på åtta av personerna som mördats inne på skolan och alla åtta har invandrarbakgrund, med utländskt klingande namn. Enligt uppgifterna arbetar ingen av dem på Socialtjänsten. Tre av dem kan vi verifiera som SFI- eller komvuxelever.

Genom ytterligare en källa med insyn kan Proletären också berätta att av de sex som vårdas på sjukhus, har fem utländskt klingande namn, medan en har ett svenskklingande namn.

Detta, tillsammans med tidigare uppgifter till Aftonbladet om att gärningsmannen ska ha undvikit att skjuta vissa, stärker bilden av att personer med invandrarbakgrund var tänkta offer.

Även Rickard Anderssons val av plats för attacken talar emot att han skulle ha riktat in sig på Socialtjänsten. Han hade kunnat ta sig till det Socialtjänstens kontor som ligger fem minuters promenadväg från hans hemadress. Istället valde Rickard Andersson att ta sig till Risbergska skolan, och de Komvuxlokaler där SFI, svenska för invandrare, hålls. Risbergska skolan är i Örebro allmänt vedertagen som en plats dit många med utländsk påbrå söker sig, både för att gå på SFI-utbildningar och yrkesutbildningar.

– Han kanske kände sig dåligt behandlad av socialen… men isåfall verkar attacken ändå vara riktad mot invandrare, säger Asmayit, som befann sig på Risbergska skolan när attacken skedde, till Proletären.

Asmayit är en av fyra personer som var på plats på skolan när attacken skedde, som Proletären pratat med. Hon berättar att hon satt med en kompis i ett studierum när de hörde skott. De insåg snart allvaret och låste dörrarna till rummet. Som tur var fanns det en dörr ut mot gården från studierummet, där de tog sig ut och sprang sedan mot en närliggande busshållsplats.

Ytterligare två personer berättar liknande historier. De har snabbt lyckats ta sig ut ur skolan, efter att de gör skott avlossas. En av dem, Amineh, beskriver oron hon och många andra känner.

– Just nu vet ingen vad som är sant. Men hos invandrare startar det här en väldigt stor oro. Jag tror han riktade in sig på just invandrare.

Johan, som Proletären pratade med i onsdags, befann sig på den delen av skolan där praktiska utbildningar hålls, och påpekade då att attacken skett inne på den delen där SFI hålls.

– Det lät som att det var därifrån skotten kom, sa han till Proletären då.

– Folk grät. Skrek. Det var total panik. Det var då det gick upp för mig att någon sköt inomhus.

Även hans uppfattning är att attacken tycks ha varit riktad mot elever med invandrarbakgrund.

– Jag tror att 70 procent av alla elever på Risbergska har utländsk bakgrund. Varför valde han just den skolan, frågar sig Johan när Proletären ringer upp igen.

De fyra Proletären pratat med ger alltså samma bild utifrån sina egna upplevelser och utifrån andra de talat med på plats: Gärningsmannen riktade in sig på personer med invandrarbakgrund.

I ett videoklipp som TV4 granskat, hörs en röst, möjligen gärningsmannen, säga vad som låter som “Ni ska bort från Europa”. Ingen av de personer Proletären pratat med har hört gärningsmannen skrika något, och ingen var heller i direkt närhet till honom. Ändå är klippet en i raden av uppgifter som tyder på att gärningsmannen hade rasistiska motiv.

Även anhöriga och vänner till de som mördats i attacken delar denna bild. En av dem är Mohammed, som nyligen gått på komvux på Risbergska skolan och som känner flera personer som var med om attacken - inklusive två som blivit mördade, och en som nu vårdas på Universitetssjukhuset i Örebro.

– När attacken skedde var det lunchrast. De flesta lärarna, där många har svensk bakgrund, brukar då sitta i caféet, säger Mohammed.

Gärningsmannen, Rickard Andersson, en vit svensk man i 35-årsåldern, med sociala problem och någon form av vapen- eller jaktintresse, passar också väl in i den vedertagna bilden av unga män som genom internet påverkats av en rasistisk och högerextrem världsbild. På sociala forum som Flashback, men också X (före detta twitter) är det heller inte ovanligt med inlägg som uttrycker förståelse, eller rent av stöd, till ett eventuellt rasistiskt motiv.

Enligt polisen finns det alltså “inget som tyder på ett ideologiskt motiv”. Men det vore inte första gången polisen beskriver en rasistisk eller högerextrem attack på ett vilseledande sätt. När en man i 70-årsåldern körde in i en Palestinademonstration i Borås i augusti, förra året, så att demonstranter fick slänga sig åt sidan, beskrev polisen det först som ett “bråk” eller en “trafikförseelse” och att inget tydde på att mannen kört på demonstranterna medvetet. Detta trots att vittnen berättat att mannen skrikit rasistiska saker mot dem.

Dagen efter kunde bland annat Proletären visa att mannen under lång tid uttryckt grovt rasistiska åsikter, inte minst mot palestinier och muslimer, på sociala medier. Ofta helt öppet, i sitt eget namn.

Efter attacken i Örebro vittnar alla personer med en invandrarbakgrund som Proletären pratat med att de känner en ökad oro över att röra sig i det svenska samhället. Många av dem är också rädda för att så kallade copycats ska härma attacken och rikta in sig på invandrare ännu en gång.

Zarah, som känner en kvinna som blev mördad inne på Risbergska skolan, tvingades besöka en psykolog för att behandla sina känslor efter det som hänt.

– Jag klarar inte av att gå ut längre. Hur ska jag kunna gå till skolan eller ta hand om mina barn?

– Någon måste skriva om det här! För det jag känner nu kommer inte ut i media.

Mohammed håller med och menar att respekten för andra religioner och kulturer bara existerar på pappret i Sverige.

– Det finns väldigt många rasister i landet som hatar muslimer och som inte tycker att vi ska finnas kvar här. Dessa tankar är tyvärr vanligare än vad många svenskar vill erkänna.

– Om en invandrare gör det minsta dåligt, så framställs det i media som det värsta som någonsin hänt och vi blir kallade terrorister. Men nu, när en svensk man genomför det värsta massmordet i svensk historia, då blir han istället kallad psykiskt sjuk.

Amineh fortsätter:

– Alla som väljer att döda en person är sjuka i huvudet. Men det är tydligen bara invandrare som blir terrorister.

Fotnot: Ingen av de Proletären pratat med vill ställa upp med sina riktiga namn.