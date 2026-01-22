Elever fryser när Academedia delar ut miljoner

På Praktiska gymnasiet i Liljeholmen får elever både frysa och gå hungriga – allt medan skolkoncernen Academedia som äger skolan, tar in miljoner i statsbidrag och delar ut stora pengar till aktieägarna.

Trots att elever som går Barn och fritidsprogrammet undertecknat ett kontrakt där det framgår att ”skolan ansvarar för att tillhandahålla lämpliga arbetskläder till eleven” får de stå och frysa under de långa perioder som spenderas utomhus under praktiken. Fotograf: Greg Peterson, CC BY-NC-SA 2.0