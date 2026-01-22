Lås upp hela webbplatsen
Elever fryser när Academedia delar ut miljoner
På Praktiska gymnasiet i Liljeholmen får elever både frysa och gå hungriga – allt medan skolkoncernen Academedia som äger skolan, tar in miljoner i statsbidrag och delar ut stora pengar till aktieägarna.
Trots att elever som går Barn och fritidsprogrammet undertecknat ett kontrakt där det framgår att ”skolan ansvarar för att tillhandahålla lämpliga arbetskläder till eleven” får de stå och frysa under de långa perioder som spenderas utomhus under praktiken. Fotograf: Greg Peterson, CC BY-NC-SA 2.0
Publicerad 22 januari 2026 kl 10.00
Det går bra för skolkoncernen Academedia. Ofta till priset av besparingar i skolverksamheten. Patric Tyllings dotter Wilma måste frysa på sin utbildning på Praktiska Gymnasiet i Liljeholmen i Stockholm. Wilma pluggar på Barn och fritid och är nu ute på sin praktik, APL (Arbetsplatsförlagt lärande). – Eleverna fryser när de är ute på sin APL.…
