I söndags kablades hemska bilder ut från Sydney. Två män sköt rakt mot helgdagsfirande judar på en av Australiens mest kända stränder. När detta skrivs har 15 personer bekräftats döda och 40 personer vårdas på sjukhus.

Det finns uppgifter om att männen var anhängare av terrororganisationen IS. Oavsett vilka som låg bakom attacken måste det fördömas som ett avskyvärt antisemitiskt dåd.

Samtidigt måste hyckleriet påpekas. Så länge den religiösa terrorismen enbart skördade liv i Damaskus eller Bagdad och dessa terrorgrupper användes som marktrupper i maktspelet kring Mellanöstern var det tyst i västmedia.

Proletären var i princip ensam som svensk tidning att skriva om hur IS och andra terrorgrupper byggdes upp, finansierades och beväpnades av västmakterna och dess allierade. I Gaza har IS-allierade grupper fått stöd av Israel – något som debatterats i israeliska Knesset.

Palestinarörelsen har hela tiden tagit starkt avstånd från både terrorism och antisemitism. Nu finns opinionsbildare som försöker plocka poänger och koppla ihop Palestinarörelsen med dådet i Sydney – men som inte sagt ett knyst om vilka som bidragit till att bygga upp dessa grupper.