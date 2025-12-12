Forskaren: Politikerna lät inte förorten vara en del av samhällsutvecklingen

Skolan och segregationen

Ove Sernhede har forskat om urban segregation sedan 1980-talet och är en av redaktörerna för boken Mellan resignation & framtidstro. I boken försöker de lyfta fram en motbild av förorten och de unga som bor där.

– Diskussionen som förs idag om de så kallat särskilt utsatta områdena ger ingen förklaring till varför det ser ut som det gör, säger han.