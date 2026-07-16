Friskola med idrottsinriktning stängs

I tio år har friskolan Profilskolan i Vinsta, strax norr om Stockholm, bedrivit sin verksamhet i lokaler där skolan inte hade rätt att vara. Stockholms stad vräker nu skolan, med ett 100-tal elever i årskurserna 6-9, från lokalerna i Vinsta. Samtidigt drar Skolinspektionen in skolans tillstånd. Profilskolan AB ägs av Mikael Hakola Ledarskap AB; Hakola…