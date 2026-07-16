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Friskola med idrottsinriktning stängs
Skolinspektionen (SI) stänger friskolan Profilskolan AB med omedelbar verkan. Skolan har idrottsinriktning inom ishockey, innebandy, pingis och tennis.
Publicerad 16 juli 2026 kl 09.43
I tio år har friskolan Profilskolan i Vinsta, strax norr om Stockholm, bedrivit sin verksamhet i lokaler där skolan inte hade rätt att vara. Stockholms stad vräker nu skolan, med ett 100-tal elever i årskurserna 6-9, från lokalerna i Vinsta. Samtidigt drar Skolinspektionen in skolans tillstånd. Profilskolan AB ägs av Mikael Hakola Ledarskap AB; Hakola…
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