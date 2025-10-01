Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Global Sumud Flotilla attackerad av Israel

Global Sumud Flotilla har blivit attackerade av den israeliska militären. Än så länge är det oklart hur pass många fartyg som blivit bordade av IDF - men Greta Thunbergs fartyg är i alla fall ett av dem.
Fotograf: Global Sumud Flotilla/Youtube
Publicerad 1 oktober 2025 kl 23.04

Israel har bordat flera fartyg tillhörande Global Sumud Flotilla (GSF). Det uppger organisationen i ett pressmeddelande under onsdagkvällen.

Strax innan klockan 20.00 (svensk tid) på onsdagen gick det i fartygens livesändningar se hur besättningen på de olika fartygen tog på sig flytvästar och samlades sig på övre däck.

– Här ser ni hur en av våra båtar blir stoppade, sa den franske politikern Rima Hassan, som befinner sig ombord på en av båtarna, på en sändning på sociala medier.

Någon timme senare stängdes videosändningen på båtarna en efter en av och vid denna artikels publicering syns bara några enstaka videosändningar från båtarna.

Foto: Printscreen/Youtube

”Detta är en illegal attack på obeväpnade människovänner på internationellt vatten. Vi uppmanar våra regeringar, världsledare och internationella institutioner att kräva vår säkerhet, att alla ombord blir frisläppta samt att de fortsätter att bevaka denna situation noggrant”, skriver GSF i ett pressmeddelande på Telegram.

En av båtarna som bekräftas ha blivit bordad av IDF är båten Alma, den som Greta Thunberg uppges vara ombord på. Övriga fartyg som nämns i pressmeddelandet är Sirius och Adara. Flera fartyg kan ha blivit bordade, men nämns inte vid namn.

Greta Thunbergs befann sig fram till onsdagskvällen på skeppet Alma – som uppges ha blivit bordat av IDF. Foto: Global Sumud Flotilla

GSF uppger att den israeliska militären förstört kommunikationsutrustningen på båtarna i samband med bordningen av fartygen – för att stoppa livesändningarna.

Global Sumud Flotilla satte kurs mot Gaza i augusti 2025 i hopp om att bryta blockaden mot den av Israel ockuperade och belägrade landremsan och släppa in förnödenheter åt den palestinska befolkningen. Den senaste veckan har både Spanien och Italien sänt ut krigsfartyg för att skydda sina länders medborgare som finns med bland de runt 500 besättningsmedlemmarna på de nära 50 båtarna. Varken Spanien eller Italien vill dock riskera en öppen konfrontation med israeliska krigsfartyg och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har beordrat hem de italienska fartygen och uppmanat de italienska deltagarna att avbryta sin färd.

Läs även

Utrikes
Italien skickar örlogsfartyg för att hjälpa Global Sumud Flotilla
Utrikes
Drönarattack mot båt i Global Sumud Flotilla
Inrikes
Svensk insamling till israeliska militären – mitt under pågående folkmord

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag