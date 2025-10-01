Global Sumud Flotilla attackerad av Israel

Israel har bordat flera fartyg tillhörande Global Sumud Flotilla (GSF). Det uppger organisationen i ett pressmeddelande under onsdagkvällen.

Strax innan klockan 20.00 (svensk tid) på onsdagen gick det i fartygens livesändningar se hur besättningen på de olika fartygen tog på sig flytvästar och samlades sig på övre däck.

– Här ser ni hur en av våra båtar blir stoppade, sa den franske politikern Rima Hassan, som befinner sig ombord på en av båtarna, på en sändning på sociala medier.

Någon timme senare stängdes videosändningen på båtarna en efter en av och vid denna artikels publicering syns bara några enstaka videosändningar från båtarna.

Foto: Printscreen/Youtube

”Detta är en illegal attack på obeväpnade människovänner på internationellt vatten. Vi uppmanar våra regeringar, världsledare och internationella institutioner att kräva vår säkerhet, att alla ombord blir frisläppta samt att de fortsätter att bevaka denna situation noggrant”, skriver GSF i ett pressmeddelande på Telegram.

En av båtarna som bekräftas ha blivit bordad av IDF är båten Alma, den som Greta Thunberg uppges vara ombord på. Övriga fartyg som nämns i pressmeddelandet är Sirius och Adara. Flera fartyg kan ha blivit bordade, men nämns inte vid namn.

Greta Thunbergs befann sig fram till onsdagskvällen på skeppet Alma – som uppges ha blivit bordat av IDF. Foto: Global Sumud Flotilla

GSF uppger att den israeliska militären förstört kommunikationsutrustningen på båtarna i samband med bordningen av fartygen – för att stoppa livesändningarna.

Global Sumud Flotilla satte kurs mot Gaza i augusti 2025 i hopp om att bryta blockaden mot den av Israel ockuperade och belägrade landremsan och släppa in förnödenheter åt den palestinska befolkningen. Den senaste veckan har både Spanien och Italien sänt ut krigsfartyg för att skydda sina länders medborgare som finns med bland de runt 500 besättningsmedlemmarna på de nära 50 båtarna. Varken Spanien eller Italien vill dock riskera en öppen konfrontation med israeliska krigsfartyg och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har beordrat hem de italienska fartygen och uppmanat de italienska deltagarna att avbryta sin färd.