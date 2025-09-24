Lås upp hela webbplatsen
Italien skickar örlogsfartyg för att hjälpa Global Sumud Flotilla
Försvarsministern fördömer nya drönarattacker mot flera av båtarna som är på väg mot Gaza för att försöka bryta Israels blockad.
Greta Thunberg på en av båtarna som är på väg mot Gaza för att försöka bryta Israels blockad. Fotograf: Skärmdump/Instagram/@gretathunberg
Publicerad 24 september 2025 kl 17.22
Italiens försvarsminister Guido Crosetto fördömde på onsdagen kraftfullt nya nattliga drönarattacker mot ett antal av de båtar från Global Sumud Flotilla som är på väg mot Gaza med förnödenheter för att försöka bryta Israels kriminella blockad. I motsats till den svenska regeringen, som inte lyft ett finger för de svenska aktivister som är med på…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bilist körde in i Palestinademonstration i Helsingborg – hade skrivit rasistiska inlägg
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Svensk insamling till israeliska militären – mitt under pågående folkmord
- Israelisk soldat föreläste i Stockholm – högerdebattörer sprider desinformation