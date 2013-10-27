Gör inte Säve flygplats till militärbas!

Sverige har de senaste åren passerat ett allvarligt vägskäl. Landets folkvalda har enhälligt, från vänster till höger, slutit upp bakom militarismens krigshets, sagt upp vår nationella suveränitet genom att kasta in oss i Nato och börjat rusta upp för krig.

Det är en farlig väg som inte bara riskerar att Sverige kommer att befinna sig i ett krig som inte är vårt, där Sverige blir en legitim måltavla. Den inslagna vägen slår mot välfärden, där dessa politiska beslut närmast kan liknas vid krigsföring mot den offentliga sektorn i form av konstanta nedskärningar. Upprustningspolitiken är i själva verket en nedrustningspolitik av våra gemensamma samhällskritiska verksamheter som skola, omsorg och sjukvård där jag själv arbetar.

I Göteborg har Liberalernas Eva Flyborg sällat sig till krigshökarnas kör med förhoppning att göra Säve flygplats till en militärbas (GP Debatt, 31/8). Det råder inte direkt brist på förespråkare för etableringen av militär på Säve. Överbefälhavare Michael Claesson har tillsammans med regering och Fortifikationsverket flaggat för att man har Säve i sikte och Försvarsmakten hoppas landa i en överenskommelse som på sikt kan leda till ökad närvaro av amerikanska trupper på västkusten (GP, 29/6).

Detta utöver de 17 militärbaser amerikanerna har tillgång till i och med det bilaterala DCA-avtalet. Avtalet ger USA mer eller mindre fri tillgång till avgörande platser i Sverige, där de lyder under helt egen jurisdiktion, kan inordna truppförband, utföra militärövningar och placera krigsmateriel. Det omfattar även kärnvapen eftersom inget undantag finns i Sveriges DCA-avtal med USA.

Flyborg tar i debattartikeln upp att försvaret måste vara förankrat hos folket. Kommunistiska Partiet kan inte annat än att hålla med.

De senaste årens kursändring i försvarspolitiken har dock utmärkt sig för sin skrämselpropaganda och demokratiska underskott. Anslutningen till Nato gjordes över en natt, där dåvarande regeringen med Socialdemokraterna i spetsen gjorde en kovändning i frågan.

Ovan nämnda DCA-avtal i sin tur smögs mer eller mindre igenom hösten 2023 och trädde i kraft i augusti förra året. Båda dessa historiska ändringar av svensk försvarspolitik har genomförts utan folkförankring.

Kommunistiska Partiet anser att dessa frågor bör belysas och hamna på dagordningen. Göteborgarna måste få en ärlig chans att delta i en debatt huruvida vi ska göra Göteborg och Säve flygplats till ett militärt mål och ha utländsk trupp posterad i vår närmiljö.

Därför bjuder Kommunistiska Partiet in Flyborg till en debatt i frågan om Göteborgs framtid, om upprustningen för krig och om välfärden, vars framtid står i direkt motsats till den av riksdagen förda krigspolitiken. Återkom med tid och plats, Eva Flyborg!

Tor Härnqvist

Kommunistiska Partiet

Artikeln har tidigare skickats in som debattsvar till Eva Flyborg debattartikel i GP, 31/8, men refuserades.