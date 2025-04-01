Lås upp hela webbplatsen
Bojkotta Israel
Göteborg Roller Derby: Uteslut Israel!
Namninsamlingen för att utesluta Israel ur den internationella idrottsgemenskapen växer. ”En självklarhet när det pågår ett folkmord”, säger Francisca Mateu i Göteborg Roller Derby.
Göteborg Roller Derby tar ställning. Till höger: Francisca Mateu Fotograf: Göteborg Roller Derby / Thomas Pihl
Publicerad 18 augusti 2025 kl 09.23
Namninsamlingen Idrottsuppropet har nu samlat över 400 namn från idrottsaktiva och andra med anknytning till idrotten. För många av spelarna i Göteborg Roller Derby var det en självklarhet att skriva på uppropet. Också klubben som helhet tar ställning för att Israel utesluts ur den internationella idrottsgemenskapen. – Att tillåta Israel att delta i idrottsliga sammanhang…
