Bojkotta Israel

Göteborgs friidrott sade nej till bojkott av Israel

Proletären FF:s motion om att utesluta Israel ur idrottsgemenskapen röstades ner av delegaterna på Göteborgs friidrottsförbunds årsmöte i förra veckan.
Publicerad 27 november 2025 kl 10.00
Göteborgs friidrottsförbund tycker inte att Israel ska uteslutas ur idrottsgemenskapen. Folkmord, av FN konstaterade krigsförbrytelser i Gaza och nu också av Human Rights Watch rapporterade krigsförbrytelser och brott mot folkrätten på Västbanken där, som det hette i motionen, ”Israel trappat upp våldet och landstölderna […], vilket bevisar vad konflikten i grunden handlar om: israelisk kolonialism…

