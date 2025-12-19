Nya a-kassereglerna: Han får inte betalt för att arbeta

Reformeringen av a-kassan

Den 1 oktober 2025 reformerades reglerna för Sveriges a-kassor. En ändring som innebär att arbetslösa som jobbar deltid under sin arbetslöshet riskerar att inte få ut någon lön. Fred Nilsson är en av de som just nu inte ser någon mening i att ta några extrapass.

– Det bästa som händer är att jag går plus minus noll i slutet på månaden, säger Fred Nilsson till Proletären.