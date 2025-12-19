Lås upp hela webbplatsen
Reformeringen av a-kassan
Nya a-kassereglerna: Han får inte betalt för att arbeta
Den 1 oktober 2025 reformerades reglerna för Sveriges a-kassor. En ändring som innebär att arbetslösa som jobbar deltid under sin arbetslöshet riskerar att inte få ut någon lön. Fred Nilsson är en av de som just nu inte ser någon mening i att ta några extrapass.
– Det bästa som händer är att jag går plus minus noll i slutet på månaden, säger Fred Nilsson till Proletären.
Det lönar sig inte för Fred Nilsson att deltidsarbeta. Fotograf: Proletären
Publicerad 19 december 2025 kl 08.00
Från och med den 1 oktober 2025 gäller nya regler för Sveriges a-kassor. Enligt regeringen innebär de nya reglerna en ”modernisering” och att en snabbare nedtrappning ska ”göra det lönsamt att arbeta”. Istället kan det bli tvärtom – eftersom de ekonomiska incitamenten till att jobba deltid tagits bort där arbetslösa i praktiken inte får betalt…
