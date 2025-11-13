Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Bojkotta Israel

Handels kongress sa nej till Israelbojkott – med tre rösters marginal

Det blev mycket jämnt när Handels kongress röstade om att verka för en bojkott av Israel. Trots nederlaget är motionärerna nöjda.
– Genom att vi tog debatten ändrade sig många i frågan, säger Arvid Taawo som skrev en av motionerna som uppmanade till bojkott av Israel.
Publicerad 13 november 2025 kl 10.23
Fackförbundet Handels kommer inte att verka för en bojkott av Israel. Det beslutades under Handels kongress som pågår på Waterfrontmässan i Stockholm fram till den 15 november. Omröstningen var dock mycket jämn: 147-144 till fördel för förbundsstyrelsens linje, avslag på motion 50 om att Handels skulle verka för en bojkott av Israel. Arvid Taawo, delegat…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.