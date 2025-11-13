Handels kongress sa nej till Israelbojkott – med tre rösters marginal

Fackförbundet Handels kommer inte att verka för en bojkott av Israel. Det beslutades under Handels kongress som pågår på Waterfrontmässan i Stockholm fram till den 15 november. Omröstningen var dock mycket jämn: 147-144 till fördel för förbundsstyrelsens linje, avslag på motion 50 om att Handels skulle verka för en bojkott av Israel. Arvid Taawo, delegat…