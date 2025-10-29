Hela världen mot USA:s olagliga blockad

Varje år sedan 1992 begär Kuba en omröstning i FN om att USA ska upphöra med sin ekonomiska blockad av landet. Förra året var röstsiffrorna 187-2, bara USA och Israel röstade för fortsatt blockad.

Sedan över 30 år har det varit förbjudet för företag som bedriver verksamhet i USA att handla med Kuba. Men sedan Trump åter förde upp Kuba på USA:s lista över länder som “sponsrar terrorism” har den ekonomiska krigföringen mot landet ökat i intensitet.

Fler företag hotas att stoppa sin handel med Kuba och USA blockerar aktivt båtar med gas och olja från att angöra landets hamnar. Resultatet är att Kuba tvingas till en permanent energikris med omfattande strömavbrott.

Denna vecka ska årets omröstning ske. Inför den har det läckt ut att det amerikanska utrikesdepartementet kontaktat närstående länder och allierade för att få fler att sluta upp bakom blockaden. Vi får förutsätta att den svenska regeringen tillhör de som kontaktats.

I alla år har Sverige nämligen stått upp för Kubas rätt att handla med sin omvärld – vi får se om så är fallet när veckan nått sitt slut. Eller om Sverige valt att vända Kuba ryggen.