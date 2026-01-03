Lås upp hela webbplatsen
Hellre folkmod än folkmord

Maj Wechselmanns nya dokumentärfilm imponerar – och inspirerar.
Maj Wechselmann (född 1942) har gjort sig känd för sina dokumentärfilmer, som tagit ställning mot bland annat krig och upprustning. Fotograf: Achim Rödner
Publicerad 30 januari 2026 kl 11.22
Vi lever i en tid då ett folkmord på palestinier har fått pågå, helt ostört, under snart 2,5 års tid. Israel har bombat Gaza urskillningslöst sedan den 7 oktober 2023 – bostadshus fulla med människor, sjukhus, skolor och biståndslager. Barn har skjutits i huvudet, tusentals civila har kidnappats, fängslats och torterats. Läkare, ambulanspersonal och journalister…

