Hellre folkmod än folkmord

Vi lever i en tid då ett folkmord på palestinier har fått pågå, helt ostört, under snart 2,5 års tid. Israel har bombat Gaza urskillningslöst sedan den 7 oktober 2023 – bostadshus fulla med människor, sjukhus, skolor och biståndslager. Barn har skjutits i huvudet, tusentals civila har kidnappats, fängslats och torterats. Läkare, ambulanspersonal och journalister…