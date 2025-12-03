Ingen debatt när politikerna inskränkte offentlighetsprincipen

19 sekunder! På så kort tid fattade Sveriges Riksdag, den 19 november, beslutet att begränsa den viktiga och unika offentlighetsprincip som vi har i Sverige, genom att ändra i offentlighets- och sekretesslagen. Ingen ledamot hade begärt ordet. Samtliga ledamöter från alla partier tycktes vara överens.

Lagändringen klubbades igenom utan någon som helst offentlig debatt. Det verkar vara så det går till numera. Ansökan om Natomedlemskap kom väldigt hastigt. Krav på folkomröstning, som kunnat innebära en livlig diskussion i samhället och en ordentlig genomlysning av konsekvenserna av inträdet i krigsalliansen, viftades omedelbart bort.

Den så kallade spionerilagen, grundlagsändringen som gäller från januari 2023, beslutades utan hänsyn till den kritik som kom från mediebranschen. DCA-avtalet som ger USA obegränsad tillgång till ett antal svenska militärbaser, var i stort sett okänt av den breda allmänheten när det trädde i kraft i augusti 2024.

Den nya skrivningen i offentlighets- och sekretesslagen är en riktig gummibandsparagraf. Den går ut på att Sverige ska uppfylla Natos krav på informationshantering:

”Sekretess gäller för uppgift som har lämnats av ett utländskt organ inom ramen för Natosamarbetet, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i samarbetet försämras om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har lämnat till ett utländskt organ inom ramen för Natosamarbetet.”

Den nu beslutade ändringen i sekretesslagen handlar alltså inte bara om det militära samarbetet. Försvarshemligheter har varit praxis sedan länge, men den här sekretessbestämmelsen omfattar så mycket mer.

Demokratin i det kapitalistiska Sverige är inskränkt och delvis skenbar. Trots det är de demokratiska fri- och rättigheterna, så som åsikts-, yttrande- och pressfrihet viktiga för att politisk kamp ska kunna bedrivas.

Journalistförbundet menar att den nu beslutade försämringen av offentlighetsprincipen kommer att försvåra granskning av Natosamarbetet. Spionerilagen från 2023 kan få till följd att journalister tystnar. Men det kanske är lugnast för makthavarna om folket ingenting vet.

Offentlighetsprincipen i Sverige hyllas i andra länder, som inte har samma öppenhet. Här hemma kvalade den till och med in till den kulturkanon som Tidöpartierna beställt. Men när det handlar om att lägga sig platt för Nato är tycks den inte vara mycket värd.