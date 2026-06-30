Irans lagkapten efter det bortdömda segermålet: ”Katastrof-VM”

Aldrig tidigare har värdnationen för ett fotbolls-VM befunnit sig i krig mot och bombat ett annat land som spelar i turneringen. Det iranska herrlandslaget spelade tre oavgjorda matcher och kämpade in i det sista för att ta sig vidare till slutspelet, trots diskriminering, särbehandling och hot. Efter sista gruppspelsmatchen riktade Irans lagkapten Mehdi Taremi, 33,…