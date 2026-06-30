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Fotbolls-VM
Irans lagkapten efter det bortdömda segermålet: ”Katastrof-VM”
– Vi måste kämpa mot allting här, säger Irans lagkapten Mehdi Taremi, som menar att Fifas president Gianni Infantino inte uppfyllt sitt löfte om att ta itu med orättvisorna och problemen laget ställts inför.
Det iranska herrlandslaget har under fotbolls-VM tagit världen med storm, överträffat förväntningar och lyckats stå emot orättvis behandling av värdnationen. Fotograf: Hossein Zohrevand
Publicerad 30 juni 2026 kl 09.30
Aldrig tidigare har värdnationen för ett fotbolls-VM befunnit sig i krig mot och bombat ett annat land som spelar i turneringen. Det iranska herrlandslaget spelade tre oavgjorda matcher och kämpade in i det sista för att ta sig vidare till slutspelet, trots diskriminering, särbehandling och hot. Efter sista gruppspelsmatchen riktade Irans lagkapten Mehdi Taremi, 33,…
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