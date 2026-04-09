Israel bryter vapenvilan – bombade 100 mål på tio minuter

Israel genomförde massiva bombanfall mot Libanon under onsdagen, mindre än ett dygn efter att USA nått en överenskommelse om vapenvila med Iran.

Hundratals civila har dödats och mer än 1.000 personer har skadats. Dödssiffran förväntas stiga eftersom människor fortfarande är fast under rasmassorna.

Israeliska armén IDF säger att 50 israeliska stridsflyg släppte 160 bomber mot 100 mål på tio minuter runt om i Libanon – i Beirut, i Bekaadalen och i de södra delarna av landet.

Det är den blodigaste dagen i Libanon sedan USA och Israel inledde kriget mot Iran den 28 februari. Apokalyptiska scener har kablats ut från Beirut efter Israels dödliga bombanfall mot civila mål.

USA:s president Donald Trump och Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt påstår att Libanon inte var en del av överenskommelsen med Iran, trots att Iran upprepade gånger sagt att ett slut på Israels anfall mot Libanon är ett krav för dem, vilket tydligt framgår i Irans tiopunktsplan.

Europeiska länder såsom Storbritannien, Tyskland och Frankrike samt medlarlandet Pakistan har också insisterat att eldupphöret med Iran även omfattar Libanon.